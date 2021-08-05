وزارة الثقافة تنظم فعالية جداريات الخط العربي في عشر مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - واس

تنظّم وزارة الثقافة فعاليةً لرسم الجداريات بالخط العربي في عشر مناطق بالمملكة، ابتداءً من اليوم وحتى شهر يناير المقبل، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحت مظلة مبادرة “عام الخط العربي” ، التي أطلقتها الوزارة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، للاحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره في المجتمع.

فعاليات تستمر ثلاثة أيام

وتنطلق الفعالية بداية من مدينة عرعر في الحدود الشمالية، وتستمر فيها لثلاثة أيام متواصلة، على أن تنتقل بعدها إلى مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وتليها منطقة تبوك، ثم منطقة القصيم، وتختتم المرحلة الأولى منها في مدينة أبها بمنطقة عسير، وتستكمل الفعالية مرحلتها الثانية في شهر سبتمبر بمنطقة الباحة، ثم منطقة حائل، والمدينة المنورة (العلا)، والأحساء، ثم منطقة جازان.

وتتضمن الفعالية رسم جدارية في كل منطقة بمشاركة خطاط من المنطقة ذاتها، وفنان غرافيتي في فضاءٍ مفتوح، ويشارك فيها الزوار من مختلف شرائح المجتمع المحلي، حيث يسهمون برسوماتهم وخطوطهم حتى يكتمل تنفيذ الجدارية.

وتأتي الفعالية انطلاقاً من حرص وزارة الثقافة على ابتكار أنشطة داعمة لمبادرة “عام الخط العربي” تعمل على تعزيز حضور الخط العربي وفنونه في المجتمع، وذلك باعتباره رمزاً للهوية الثقافية العربية، ومصدراً لإلهام الفنانين عبر التاريخ، وعنصراً أساسياً في تاريخ الحضارة العربية.



شارك الخبر