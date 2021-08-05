شاطئ «يام بيتش».. تجربة استثنائية تجمع الترفيه والاسترخاء

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وعلى مدار العام تشكل الواجهة البحرية الواسعة في الشاطئ وجهة مفضلة، حيث يتميز طقسها بالمعتدل، في حين يمكن للزائر قضاء وقت ممتع على ممشى الشاطئ المناسب ذي الرمال الناعمة الذي يقدم مجموعة متنوعة من الرياضات المائية.
ويمثل شاطئ يام تجربة مريحة تشبه الحلم لوقوعه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المدينة العصرية، فليس عليك إلا أن تجلس على إحدى الأراجيح المعلقة شبه المغمورة بالمياه وتحدق في أفق البحر الأحمر، وتشعر بالأمواج على أقدامك، وكذلك الاستمتاع باستئجار زورق تجديف، أو لعب الكرة الطائرة على الشاطئ مع غروب الشمس، وكل ما يهم هنا هو التمعن بصمت في سحر الطبيعة.
ويمثل الشاطئ إحدى أهم الوجهات الصيفية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يفتح الشاطئ أبوابه للعائلات طيلة أيام الأسبوع ليستمتعوا بالأنشطة المتوفرة أو الاسترخاء على شواطئ البحر، ويوفر أيضا لزواره العديد من الفعاليات الترفيهية والمغامرات المائية للكبار والصغار، فبإمكانك تجربة الدراجة المائية أو الاستمتاع مع أفراد عائلتك بقوارب التجديف بالإضافة إلى رحلات الغوص داخل أعماق البحر الأحمر.
كما يحظى الزائر بالاستمتاع بمتنزه الشاطئ في تقليد متعارف عليه من خلال الإطلالة على البحر الأحمر الساحرة، ضمن خيارات باقة المطاعم والمقاهي ذات الجلسات الخارجية للاستمتاع بالهواء الطلق، حيث تشكل لياليها قصة تاريخية تنقلك عبر أطراف الشاطئ الخلاب.
الشاطئ يتيح الاستمتاع بـ:
- جلسات عائلية خارجية
- مطاعم محلية وعالمية
- منطقة قناة المارينا التي تشمل:
- قوارب التجديف
- الدراجات المائية العائمة
- منطقة محمية لاجونا التي تتميز بأنشطتها الشيقة التي تضم:
- شاطئ بيور للسباحة
- أنشطة بحرية متنوعة كالغطس والدبابات البحرية
- مغامرات ركوب الخيل على الشاطئ
- الدراجات النارية الرباعية
- مركبات الدفع الرباعي
- منطقة البيلسان التي منها شاطئ يام.
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