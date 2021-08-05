الجامعات السعودية تحقق مراتب متقدمة عالميا وعربيا في تصنيف التايمز 2021

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واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الخامس عربيا والرابع محليا وضمن 501 عالميا، وجامعة الملك خالد احتلت الترتيب 44 عربيا والخامس محليا وضمن 501 عالميا، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الترتيب الثالث عربيا وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية في الترتيب الرابع عربيا، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الترتيب السادس محليا و61 عربيا، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الترتيب السابع محليا والترتيب 51 عربيا وضمن 801 عالميا، وجامعة الملك فيصل في الترتيب الثامن محليا والترتيب 35 عربيا وضمن 1000 جامعة عالميا.
وجاءت جامعة القصيم ضمن 1000 جامعة عالميا وفي الترتيب التاسع محليا وضمن 81 عربيا، وجامعة أم القرى في الترتيب الرابع عشر عربيا والعاشر محليا وضمن 1000 جامعة عالميا، فيما حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الترتيب الثاني عشر عربيا وجامعة الأمير سلطان الأهلية الترتيب 47 عربيا وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن 81 عربيا.
يعتمد تصنيف « التايمز» مؤشرات عدة يتم على أساسها تقييم الجامعات، وهي:
- حجم الابتكار
- عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه
- عدد الحاصلين على درجة البكالوريوس
- دخل الجامعة
- سمعة المؤسسة في البحوث
- دخل المؤسسة من البحوث
- عدد الأوراق البحثية السنوية
- الاستشهادات بأبحاث الجامعة
- عدد الاقتباسات مما تنتجه الجامعة بشكل سنوي وكذلك التنوع الدولي
- بيئة التعلم
- سمعة المؤسسة
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