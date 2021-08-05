الصناعات التحويلية للتمورتوفر البدائل الغذائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفر الصناعات التحويلية للتمور بدائل غذائية متعددة منها عصير التمر، والمعمول وعجين التمر ودبس التمر، والكحول الطبي وخل التمور، وبودرة ومربى التمر والوقود الحيوي، وغيرها. ويتفرع من هذه الصناعات نكهات وأشكال متنوعة، لتوفر بدائل غذائية صحية، حيث شهد موسم عنيزة للتمور والمقام حاليا بالمدينة الغذائية بالمحافظة بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، اهتماما كبيرا من قبل العديد من جهات القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بالتمور الخام أو صناعاتها التحويلية، نظرا لجودة التمور الموردة للسوق وسلامتها الغذائية.



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