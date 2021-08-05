ما الفرق بين الضغط السلبي والإيجابي للأصدقاء؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يقتصر ضغط الأقران على أي مجموعة من الأشخاص، يبدأ الأمر في سن مبكرة جدا - تخيل أن طفلا صغيرا يتم اختياره لعدم مشاركة لعبته المفضلة - ويستمر في التطور إلى مظاهر أكثر تعقيدا.

أولئك الذين يعتقدون أنهم لا يعانون من ضغط الأقران من المحتمل ألا يروا الصورة الأكبر من حولهم.

يمكن أن يكون ضغط الأقران صامتا تماما، ولكنه لا يزال صريحا، مثل لوحة الإعلانات التي توضح أن الحياة الجيدة تتضمن سيارة جديدة أو إعلان المجلة الذي يشير إلى مظهر جسدي يشبه الطراز يبدأ بعلامة تجارية معينة من المرطب.

أنواع ضغط الأقران

المباشر

هذا هو الشكل الأكثر وضوحا وسهولة وفهما لضغط الأقران ، فضلا عن أنه أحد أقوى أشكال ضغط الأقران، لأنه يجذب الآخرين على الفور إلى الموقف.

غير معلن

يمكن أن يحدث ضغط الأقران أيضا دون نطق كلمة ؛ يمكن أن تكون قوة المظهر أو الإيماءة كافية لإجبار شخص ما على فعل ما يجعله غير مرتاح.

إيجابي

ضغط الأقران هذا هو في الواقع تأثير مفيد يفتح آفاقا جديدة، أو يعزز قرار الابتعاد عن السلوك السيئ.

سلبي

من الواضح أن ضغط الأقران الذي يشجع الشخص على القيام بأشياء ضارة أو خطيرة هو أمر سلبي. لكن في بعض الأحيان ، يتخذ ضغط الأقران السلبي شكلا أكثر دقة، مثل تشجيع الطالب على فعل شيء ينتقص من دراسته.







ضغط الأقران الإيجابي مقابل ضغط الأقران السلبي في المدرسة



يمكن أن يكون ضغط الأقران سيئا وجيدا ؛ تكمن المشكلة في أن الأمر لا يتعلق دائما بطريقة أو بأخرى، وقد يكون من الصعب على الطلاب فرز الرسائل التي قد تبدو ذات نتائج متضاربة.



ضغط الأقران الإيجابي

يمكن أن يؤدي ضغط الأقران الإيجابي إلى قيام الشخص بأشياء مفيدة جدا له في النهاية. على سبيل المثال، وفقا لـ Teen Driver Source ، قال 19% من المراهقين إنهم سيتوقفون عن استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة إذا فعل أصدقاؤهم الشيء نفسه.

وفيما يلي بعض الأسئلة التي يمكن أن توضح ما إذا كان الشخص يواجه ضغطا إيجابيا من الأقران.

• هل سيؤدي هذا إلى عادات صحية؟

يمكن أن يؤدي ضغط الأقران الإيجابي إلى قيام شخص ما بأشياء مفيدة له، مثل ممارسة الرياضة أو تناول طعام صحي أو تجنب التدخين. عندما تصبح هذه الأشياء الصحية عادة، يمكن غالبا إرجاعها إلى حالات ضغط الأقران الإيجابي.

• هل يؤدي هذا إلى نتائج جيدة للآخرين؟

عندما يوافق شخص ما على مقابلة صديق في صالة الألعاب الرياضية كل صباح لممارسة الرياضة، فإن ذلك يجعل كلاهما مسؤولا - وأكثر صحة على المدى الطويل. عندما يصر أحد الأصدقاء على أخذ المفاتيح حتى لا يشرب أحد ويقود السيارة، يبقى الجميع بأمان. أي

ضغط يؤدي إلى نتائج جيدة للآخرين هو أمر إيجابي.

• هل هذا يجعلني أشعر بالراحة من الداخل؟

يجب أن يدفع الأصدقاء أصحاب النوايا الحسنة لفعل شيء ما إلى شعور الشخص بالرضا عن قراراتهم ، سواء أكان ذلك اختيار المذاكرة أكثر أو مساعدة شخص محتاج.

نميل إلى الحديث عن ضغط الأقران كما لو كان كله سيئا، لكنه ليس كذلك. نحن البشر مخلوقات اجتماعية. نريد التواصل والتوافق مع الآخرين.

ضغط الأقران السلبي

إن القيام بنفس الأشياء التي يقوم بها أصدقاؤهم هو إحدى الطرق التي يحاول الشباب التكيف معها. والتدخين مثال رئيسي؛ وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وجدت المراهقين مع ثلاثة أو أربعة أصدقاء الذين يدخنون هم 10 مرات أكثر عرضة للتدخين من المراهق الذي ليس لديه أصدقاء يدخنون. عندما يساورك الشك بشأن ما إذا كنت تتعامل مع ضغط أقران سلبي، اطرح الأسئلة التالية:

• هل أنا متردد في فعل هذا؟

من المهم الاستماع إلى الغريزة. إذا شعرت أن شيئا ما خطأ، لأي سبب كان، فمن المحتمل أن يكون كذلك. التردد هو نتيجة قيام العقل الباطن بإلقاء العلم الأحمر قائلا: «احذر! فكر في الأمر!»

• هل هذا يجعلني أشعر بالضيق تجاه نفسي؟

يجب أن يؤدي الضغط من الأصدقاء حسن النية إلى مشاعر إيجابية. بدلا من ذلك، إذا شعر الشخص بالخجل أو الشك أو الذنب ؛ مخاوف بشأن العواقب ؛ أو تضر بتقديرهم لذاتهم، فهو دائما يأتي من ضغط الأقران السلبي.

• هل هذا شيء أفضل إخفاءه؟

هل هذا شيء تشعر بالراحة عند مناقشته مع الأصدقاء والعائلة؟ إذا كنت تريد بشكل غريزي إخفاء أفعالك أو سلوكك، فهذا أمر سلبي.