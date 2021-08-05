ناشر مقاطع المخدرات في قبضة شرطة عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة عسير على مواطن في عقده الرابع من العمر نشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة تعاطي المخدرات. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، في بيانه أمس أنه إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعاني تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أشارت الاستدلالات الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهات المختصة.



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