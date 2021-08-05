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شهد اليوم الأول من المرحلة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات تفوق لفريق فينيكس على ايليت بثلاثية نظيفة، فيما حقق نادي النصر الفوز على لينك بنفس النتيجة في المواجهتين التي أقيمت اليوم الخميس على صالة جامعة الأميرة نورة بالرياض.
وتقام يوم غد الجمعة مباراتان حيث يسعى فينيكس في المباراة الأولى إلى مواصلة الانتصارات حينما يقابل لينك الساعي لمداواة جراحه وتحقيق الفوز الأول له في البطولة.
أما في المواجهة الثانية يدخل النصر برغبة تحقيق العلامة الكاملة حينما يقابل ايليت الساعي للتعويض ودخول أجواء البطولة من جديد.
النصر
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 11:47 PM
في بطولة المملكة للكرة الطائرة للسيداتالنصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية
شهد اليوم الأول من المرحلة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات تفوق لفريق فينيكس على ايليت بثلاثية نظيفة، فيما حقق نادي النصر الفوز على لينك بنفس النتيجة في المواجهتين التي أقيمت اليوم الخميس على صالة جامعة الأميرة نورة بالرياض.
وتقام يوم غد الجمعة مباراتان حيث يسعى فينيكس في المباراة الأولى إلى مواصلة الانتصارات حينما يقابل لينك الساعي لمداواة جراحه وتحقيق الفوز الأول له في البطولة.
أما في المواجهة الثانية يدخل النصر برغبة تحقيق العلامة الكاملة حينما يقابل ايليت الساعي للتعويض ودخول أجواء البطولة من جديد.
، النصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
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