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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، تأهبًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021 / 2022 م.
ركز مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث بدأ المران بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم طبق "جارديم" جملاً تكتيكية، وتدريبات التسديد، اختتمها بمناورة على جزء من الملعب.
وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب اللاعب هتان باهبري من العودة لفريقه السابق الشباب.الهلال
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 11:28 PMالهلال: تدريبات لياقية ومناورة فنية .. و"هتان" يقترب من المغادرة
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، تأهبًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021 / 2022 م.
ركز مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث بدأ المران بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم طبق "جارديم" جملاً تكتيكية، وتدريبات التسديد، اختتمها بمناورة على جزء من الملعب.
وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب اللاعب هتان باهبري من العودة لفريقه السابق الشباب.
، الهلال: تدريبات لياقية ومناورة فنية .. و"هتان" يقترب من المغادرة ،
المصدر : الخليج 365
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