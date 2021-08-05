محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 35,392,284 والوفيات 612,958 شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 92,282 إصابة ‏جديدة و500 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,392,284 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 612,958. أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 10:43 PM إجمالي الإصابات بلغ 35,392,284 والوفيات 612,958 شخصًا الولايات المتحدة تسجّل 92,282 إصابة جديدة و500 وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجّل 92,282 إصابة جديدة و500 وفاة بكورونا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 92,282 إصابة ‏جديدة و500 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35,392,284 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 612,958. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجّل 92,282 إصابة جديدة و500 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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