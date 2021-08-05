فلكية جدة: كوكب الزهرة يزيّن ليالي أغسطس 2021

الرياض - محمد عبدالله - يُرصد بسماء الوطن العربي كوكب الزهرة رمز الجمال الساحر؛ حيث يزيّن الأفق الغربي طوال شهر أغسطس 2021 بعد غروب الشمس والانتقال نحو ظلمة الليل في ظهور متلألئ.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن كوكب الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، وعند رؤيته من خلال تلسكوب متوسط يُلاحظ أن قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص, مشيرًا إلى أنه سيكون هناك كوكبان آخران -المريخ وعطارد- أسفل كوكب الزهرة، بالقرب من الأفق الغربي عند الغسق، ومن السهل العثور على المريخ في أوائل أغسطس، أما العثور على عطارد فسيكون أسهل في نهاية هذا الشهر.

وأفاد بأن كوكبَي المريخ وعطارد سيظلان كأجسام مسائية طوال شهري أغسطس وسبتمبر 2021، وسيكون من الصعب رصد هذين الكوكبين في وهج الغروب من خطوط العرض الشمالية الوسطى والبعيدة حتى باستخدام المناظير.

وقال: «يبدأ كوكب المريخ في هذا الشهر مرتفعًا جدًا فوق عطارد، لكنه ينتهي أسفل عطارد، وسيكون الاثنان في أقرب اقتران كوكبيّ في عام 2021 في 19 أغسطس الجاري».

يشار إلى أن كوكب الزهرة سيزيّن سماء المساء لبقية هذا العام، وبعد فصل الصيف سيصل إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر 2021 علاوة على ذلك، وستتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال، ويحقق أعظم تألق بوصفه «نجمة» المساء مطلع ديسمبر المقبل.