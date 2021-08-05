شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بإيطاليا.. «التعليم» تناقش النهوض بالمهارات الرقمية ونشر الوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غداً في اجتماع وزراء البحث في مجموعة العشرين؛ الذي سيُعقد في مدينة تريستا بإيطاليا، وهو أول اجتماع مستقل لوزراء البحث في تاريخ مجموعة العشرين، بعد استحداثه من قبل سنة الرئاسة الإيطالية.

ويهدف الاجتماع الوزاري للبحث تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين لعام 2021م، إلى ربط المجتمع الأكاديمي بالتحوّل الرقمي المستمر، وتحسين الصلة بين التعليم العالي والاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور التعليم الجامعي في إدارة التغيير بالمجتمع، وتهيئة مؤسسات التعليم الجامعي لأداء مهامها في التعليم والبحث والابتكار.

ويناقش الاجتماع النهوض بالمهارات الرقمية ونشر الوعي حولها في التعليم الجامعي، وتعزيز القيم المشتركة في إدارة التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى ضمان جودة الاتصال، والبنى التحتية ضمن فرص التعاون الدولي التي توفرها التقنيات الرقمية، وتبني البيان الوزاري الختامي لوزراء البحث في مجموعة العشرين 2021م.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء البحث في مجموعة العشرين مشاركة عدد من الوزراء بمداخلات تبرز الجهود والإستراتيجيات التي جرى العمل بها في مجال الأبحاث العلمية وتنفيذها في بلادهم خلال جائحة كورونا، وتوضح إسهاماتها في تنمية وتطوير البحث والابتكار في التعليم الجامعي.