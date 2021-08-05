شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يوجّه بإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين، بأن توجيه سمو أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكداً أن توجيه سموه نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.