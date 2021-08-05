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شكرا لقرائتكم أمير القصيم يُوجه بإيقاف عدد من الفعاليات والمهرجانات المخالفة للإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير القصيم يُوجه بإيقاف عدد من الفعاليات والمهرجانات المخالفة للإجراءات الاحترازية
تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة ، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .
الحرص على سلامة المواطنين
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين ، بأن توجيه سمو أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة – أيدها الله – للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء ، مؤكداً أن توجيه سموه نص على أنه لاتهاون مع من لايلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
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