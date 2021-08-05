اكتشاف إصابات كورونا بين الطلاب يحول الدراسة عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أتاحت وزارة الصحة حجز مواعيد الجرعة الأولى للقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12-18 بالدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد، منعت وزارة التعليم دخول الجوالات مع الطلاب في المدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد، وحددت جداول للمعلمين والمعلمات عبر منصة مدرستي في حال اكتشاف إصابة بفيروس كورونا، حيث سيتم تحويل نظام الدراسة من الانتظام إلى عن بعد وإلغاء الأنشطة المدرسية، كما خصصت أيقونة لمتابعة الحالات الصحية.

وأكدت الصحة ضرورة تلقي الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس الحالي للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين 3 أسابيع.

وأوضح مصدر في وزارة التعليم لـ»مكة» أن هناك إجراءات احترازية سيتم العمل بها في بداية العام الدراسي 26 محرم المقبل، ومن أبرزها عدم السماح بدخول الجوالات مع الطلاب في المدارس، حيث سيتم تزويد قادة المدارس بأيقونة تقنية عبر تطبيق توكلنا (نعود بحذر) يوضح بيانات الحالة الصحية لمنسوبي ومنسوبات المدرسة والطلبة وتحديثها يوميا، وتجهيز جداول للمعلمين والمعلمات عبر منصة مدرستي في حال اكتشاف ظهور حالة مصابة بكورونا، حيث سيتم تحويل نظام الدراسة للمدرسة من الانتظام إلى عن بعد وفقا للحالة المصابة والتشافي وتتراوح المدة من أسبوع إلى أسبوعين، وإلغاء الأنشطة المدرسية المختلفة والألعاب الرياضية، وتعقيم المدارس يوميا وتزويدها بالأدوات الصحية والنظافة الشخصية.

وكانت التعليم أعلنت عودة الدراسة حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70% من سكان المملكة بجرعتين، أو

بتاريخ 30 أكتوبر المقبل أيهما يسبق.

إجراءات احترازية:







عدم السماح بدخول الجوالات مع الطلاب في المدارس.



تزويد مديري ومديرات المدارس بأيقونة تقنية عبر تطبيق توكلنا ( نعود بحذر).



توضح بيانات الحالة الصحية لمنسوبي ومنسوبات المدرسة والطلبة وتحديثها يوميا.



تجهيز جداول للمعلمين والمعلمات عبر منصة مدرستي في حال اكتشاف ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا.



إلغاء الأنشطة المدرسية المختلفة والألعاب الرياضية.



تعقيم المدارس يوميا وتزويدها بالأدوات الصحية.



آليات التعامل عند اكتشاف إصابة كورونا بالمدرسة: