شكرا لقرائتكم خبر «ساحة حارتنا» يعزز مفاهيم نمط الحياة الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واطلع الجميع على الفعاليات التي بدأت أمس، وعلى أبرز الجهود المبذولة من قبل فريق العمل في البرنامج.
يذكر أن الفعاليات تتضمن معرضا للفنون التشكيلية، ومسابقات شعبية وحركية متنوعة، تهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية، والإسهام في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني، وتعزيز مفاهيم نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، إضافة لإحياء الموروث الشعبي، وإذكاء روح التنافس الشريف بين المشاركين من أبناء المحافظة وزائريها.
كانت هذه تفاصيل خبر «ساحة حارتنا» يعزز مفاهيم نمط الحياة الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.