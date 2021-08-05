شكرا لقرائتكم خبر «ساحة حارتنا» يعزز مفاهيم نمط الحياة الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق بمحافظة حقل برنامج «ساحة حارتنا»، ضمن برنامج نشاطي تنفذه وزارة التعليم في صيف هذا العام، بمشاركة عدد من الطلاب وأولياء أمورهم بمتنزه النخيل.

واطلع الجميع على الفعاليات التي بدأت أمس، وعلى أبرز الجهود المبذولة من قبل فريق العمل في البرنامج.

يذكر أن الفعاليات تتضمن معرضا للفنون التشكيلية، ومسابقات شعبية وحركية متنوعة، تهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية، والإسهام في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني، وتعزيز مفاهيم نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، إضافة لإحياء الموروث الشعبي، وإذكاء روح التنافس الشريف بين المشاركين من أبناء المحافظة وزائريها.