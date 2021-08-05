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13 ألف مهمة تؤهل 320 حديقة ومتنزها بالطائف

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- بواسطة أيمن الوشواش - وفرت أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها فرق الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف بيئة مريحة وآمنة لزوار الحدائق والمنتزهات بالمحافظة.

وهدفت برامج الصيانة إلى تعزيز بيئة المتنفسات البلدية من خلال برامج الصيانة المستمرة، التي تشمل مرافق الحدائق كافة من شبكات الري والتمديدات الكهربائية والنوافير والشلالات والجلسات العائلية والمظلات وألعاب الأطفال، والمشايات والألعاب والإضاءات التجميلية، والمسطحات الخضراء، وإعادة الدهان والتجميل، كما أنجزت فرق الإدارة أكثر من 13 ألف مهمة عمل قبل إجازة عيد الأضحى شملت 320 منتزها وحديقة عامة وحدائق الأحياء بأرجاء المحافظة.

وخصصت الأمانة برامج للعمل شملت النظافة والصيانة الدورية والتشغيل الكامل

للمتنزهات العامة لاستيعاب التشغيل الكثيف والزيادة الملموسة في أعداد الزوار من الأهالي والمصطافين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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