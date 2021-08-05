شكرا لقرائتكم خبر 13 ألف مهمة تؤهل 320 حديقة ومتنزها بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها فرق الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف بيئة مريحة وآمنة لزوار الحدائق والمنتزهات بالمحافظة.

وهدفت برامج الصيانة إلى تعزيز بيئة المتنفسات البلدية من خلال برامج الصيانة المستمرة، التي تشمل مرافق الحدائق كافة من شبكات الري والتمديدات الكهربائية والنوافير والشلالات والجلسات العائلية والمظلات وألعاب الأطفال، والمشايات والألعاب الرياضية والإضاءات التجميلية، والمسطحات الخضراء، وإعادة الدهان والتجميل، كما أنجزت فرق الإدارة أكثر من 13 ألف مهمة عمل قبل إجازة عيد الأضحى شملت 320 منتزها وحديقة عامة وحدائق الأحياء بأرجاء المحافظة.

وخصصت الأمانة برامج للعمل شملت النظافة والصيانة الدورية والتشغيل الكامل

للمتنزهات العامة لاستيعاب التشغيل الكثيف والزيادة الملموسة في أعداد الزوار من الأهالي والمصطافين.