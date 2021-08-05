ملتقى تعليمي لاكتشاف ميول ومهارات الطلاب

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وأوضح مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بالمنطقة علي العمودي أن الملتقى يهدف إلى اكتشاف ميولهم ومهاراتهم من خلال إقامة حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، تمكنهم من اجتياز متطلبات شارات الهواية المختارة، وفق أدلة شارات الهوايات الكشفية المعتمدة، ويستمر حتى السابع من شهر محرم القادم.
وبين أنه يشارك في تقديم المراحل نخبة من المتخصصين في المجال الكشفي، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من الملتقى، لافتا النظر إلى أنه سيمنح الكشاف في نهاية البرنامج الشارات التي اجتاز متطلباتها، وسيكون هناك جوائز للمتميزين والمشاركين، حيث ستعقد الجلسات التدريبية عن بعد عبر برنامج الزوم.
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