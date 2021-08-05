صيانة 1400 مدرسة بالقصيم لعودة الطلاب حضوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف إدارة تعليم منطقة القصيم ممثلة بإدارة المشاريع والصيانة على تجهيز وصيانة 1400 مدرسة حكومية، بمبلغ يتجاوز 42 مليون ريال، لاستقبال الطلاب والطالبات، لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك ضمن خطة التهيئة والإعداد لانطلاقة العام الجديد. ووفق خطة زمنية تجري عمليات الصيانة العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة، التي تنتهي ببدء العام الدراسي، في إطار العمل المستمر لإدارة التعليم، في سعيها نحو تجويد وتهيئة البيئة التعليمية، وفق شروط ومتطلبات تنافسية، تجعل من الواقع التعليمي واقعا ملائما للعودة الحضورية للطلاب والطالبات، وتضمن تحقيق أعلى المخرجات التعليمية والعملية.



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