- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين، أن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكداً أن توجيه أمير المنطقة نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
فيروس كورونا الجديد
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 09:54 PM
بناء على ما ورد من الجهات المعنية.. ونفذت في "بريدة وعنيزة والرس والخبراء"أمير القصيم يوجّه بإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات خالفت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين، أن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكداً أن توجيه أمير المنطقة نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
، أمير القصيم يوجّه بإيقاف عدد من الفعاليات والمهرجانات المخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يوجّه بإيقاف عدد من الفعاليات والمهرجانات المخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.