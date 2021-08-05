- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
يعد ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين وذلك كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنها مباركة، إنها طعام طعم، وشفاء سقم) ، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – المملكة العربية السعودية لم تأل جهدًا على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.
وتكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة السقيا من خلال مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي الشريف، ووفرت الإدارة خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظًا على سلامة المستفيدين.
وتبلغ مساحة المشروع نحو 330م يحتوي على ثلاثة خزانات من الاستانلس ستيل يبلغ إجمالي سعتها 290 م وخزانين من خزانات الضغط وثلاث مضخات تغذية للمياه و 2 من فلاتر الاستانلس ستيل وجهازي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.
ودعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم بحجز موعد عبر الرابط الإلكتروني:
https://eservices.wmn.gov.sa
رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 09:54 PM
خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني"شؤون المسجد النبوي" تواصل استقبال المستفيدين من مشروع ماء زمزم
يعد ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين وذلك كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنها مباركة، إنها طعام طعم، وشفاء سقم) ، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – المملكة العربية السعودية لم تأل جهدًا على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.
وتكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة السقيا من خلال مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي الشريف، ووفرت الإدارة خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظًا على سلامة المستفيدين.
وتبلغ مساحة المشروع نحو 330م يحتوي على ثلاثة خزانات من الاستانلس ستيل يبلغ إجمالي سعتها 290 م وخزانين من خزانات الضغط وثلاث مضخات تغذية للمياه و 2 من فلاتر الاستانلس ستيل وجهازي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.
ودعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم بحجز موعد عبر الرابط الإلكتروني:
https://eservices.wmn.gov.sa
، "شؤون المسجد النبوي" تواصل استقبال المستفيدين من مشروع ماء زمزم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "شؤون المسجد النبوي" تواصل استقبال المستفيدين من مشروع ماء زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.