، "الاستثمار" تستضيف وفداً تجارياً من لاتفيا وتبحث سبل تعزيز العلاقات ،

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استضافت وزارة الاستثمار وفداً تجارياً من جمهورية لاتفيا يزور المملكة لأول مرة، وذلك بهدف بحث العلاقات الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وضمّ الوفد مجموعة من ممثلي كبرى الشركات في قطاعات تجهيز الأغذية، والمنتجات الزراعية، وتقنية المعلومات، ومعدات المختبرات.
وبحث وكيل وزارة الاستثمار المهندس ناصر بن دمشق المهاشير مع وفد جمهورية لاتفيا من ممثلي القطاع الخاص سبل تطوير الاستثمارات بين البلدين الصديقين ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى أبرز الإصلاحات في بيئة الأعمال في المملكة.
يذكر أن الزيارة تأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار لتعزيز العلاقة مع الوفود التجارية من مختلف الدول بغرض طرح الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاستثمارات السعودية في الخارج.
"الاستثمار" تستضيف وفداً تجارياً من لاتفيا وتبحث سبل تعزيز العلاقاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-05
استضافت وزارة الاستثمار وفداً تجارياً من جمهورية لاتفيا يزور المملكة لأول مرة، وذلك بهدف بحث العلاقات الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وضمّ الوفد مجموعة من ممثلي كبرى الشركات في قطاعات تجهيز الأغذية، والمنتجات الزراعية، وتقنية المعلومات، ومعدات المختبرات.
وبحث وكيل وزارة الاستثمار المهندس ناصر بن دمشق المهاشير مع وفد جمهورية لاتفيا من ممثلي القطاع الخاص سبل تطوير الاستثمارات بين البلدين الصديقين ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى أبرز الإصلاحات في بيئة الأعمال في المملكة.
يذكر أن الزيارة تأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار لتعزيز العلاقة مع الوفود التجارية من مختلف الدول بغرض طرح الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاستثمارات السعودية في الخارج.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:00 PM
ضمّ مجموعة من ممثلي كبرى الشركات في قطاعات تجهيز الأغذية
استضافت وزارة الاستثمار وفداً تجارياً من جمهورية لاتفيا يزور المملكة لأول مرة، وذلك بهدف بحث العلاقات الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وضمّ الوفد مجموعة من ممثلي كبرى الشركات في قطاعات تجهيز الأغذية، والمنتجات الزراعية، وتقنية المعلومات، ومعدات المختبرات.
وبحث وكيل وزارة الاستثمار المهندس ناصر بن دمشق المهاشير مع وفد جمهورية لاتفيا من ممثلي القطاع الخاص سبل تطوير الاستثمارات بين البلدين الصديقين ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى أبرز الإصلاحات في بيئة الأعمال في المملكة.
يذكر أن الزيارة تأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار لتعزيز العلاقة مع الوفود التجارية من مختلف الدول بغرض طرح الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاستثمارات السعودية في الخارج.
، "الاستثمار" تستضيف وفداً تجارياً من لاتفيا وتبحث سبل تعزيز العلاقات ،
المصدر : الخليج 365
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