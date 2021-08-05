السعودية | وزارة الاستثمار تستضيف وفداً تجارياً من جمهورية لاتفيا

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استضافت وزارة الاستثمار وفداً تجارياً من جمهورية لاتفيا يزور المملكة لأول مرة، وذلك بهدف بحث العلاقات الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وضمّ الوفد مجموعة من ممثلي كبرى الشركات في قطاعات تجهيز الأغذية، والمنتجات الزراعية، وتقنية المعلومات، ومعدات المختبرات.

وبحث وكيل وزارة الاستثمار المهندس ناصر بن دمشق المهاشير مع وفد جمهورية لاتفيا من ممثلي القطاع الخاص سبل تطوير الاستثمارات بين البلدين الصديقين ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى أبرز الإصلاحات في بيئة الأعمال في المملكة.

الجدير بالذكر أن الزيارة، تأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار لتعزيز العلاقة مع الوفود التجارية من مختلف الدول بغرض طرح الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاستثمارات السعودية في الخارج.