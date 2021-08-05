شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التراث تُسجل وتوثّق 14 موقعاً أثرياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت هيئة التراث ووثقت 14 موقعاً أثرياً في السجل الوطني للآثار، خلال الربع الثاني من عام 2021 في كل من الرياض والقصيم وتبوك والجوف.

يذكر أن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، كان قد أعلن نجاح المملكة في تسجيل "منطقة حمى الثقافية" بنجران في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بوصفه موقعاً ثقافياً ذا قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني.

وأكد سموه حينها أن المملكة غنية بمواقع التراث المهمة على خارطة الحضارات الإنسانية، وأن الجهود تتكامل لتعريف العالم عليها، ولتسجيلها في جميع السجلات الوطنية والدولية، كونها ثروة حضارية وعمقاً ثقافياً للمملكة.