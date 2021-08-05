الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

صحة حفر الباطن تواصل اعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عام

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تواصل صحة حفر الباطن في تقديم إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية من (12-18) عامًا بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.



ودعت صحة حفر الباطن الفئة العمرية من 12 الى 18 عامًا إلى المبادرة بالدخول عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

مركز جديد للقاح

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “متابعات الخليج 365” سيتم خلال الأسبوع القادم افتتاح مركز لقاح جديد خاص بالطلاب والطالبات وبمنسوبي التعليم بالمحافظة، والذي سيكون مقره في ابتدائية عبد الرحمن الغافقي بحي السليمانية.



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