استشاري: الالتزام بالاحترازات ساهم في انخفاض عدد إصابات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح د. وائل باجهموم استشاري الأمراض المعدية، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ساهم في انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في المملكة.

وقال باجهموم: “ما نلاحظه اليوم من كسر حاجز ألف وتراجع الإصابات، يعد امتدادًا لما كنا عليه في الشهور الماضية، ولله الحمد، ولكن يعد ثبات الإصابات يعد إنجازًا ومؤشرًا جيدًا لمستقبل نزول الحالات”.

تراجع معدلات الإصابة بكورونا

وتابع د. وائل باجهموم “اليوم نزلنا في معدل الإصابات الجديدة عن الألف حالة إصابة بكورونا، وهذا من تباشير الخير على الشعب السعودي بإذن الله”.

يذكر أن وزارة الصحة كشفت اليوم، عن تسجيل (986) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تعافي (1055) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (530981) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (512373) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.



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