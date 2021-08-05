شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في ملهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لنادي الصقور، وليد الطويل، إن أكثر من 14 دولة عالمية تشارك في المزاد الأكبر من نوعه في عالم مزادات الصقور، والمقام حاليًا في ملهم.

وأضاف أن من بين الدول المشاركة في المزاد البحرين، والإمارات، والنمسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا، مؤكدًا أن المزاد يشهد أجواء حماسية، وتبادل الخبرات بين الصقار السعودي والمنتج المحلي، والمنتج العالمي، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

كما أكد أن المزاد يحظى بالعديد من المنتجين الذين يقدمون سلالات نادرة من الصقور من حيث جمالها وسرعتها وكبر حجمها.