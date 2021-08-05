شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة بعد عملها في المقاولات : خفت من الجنس الآخر ورؤية 2030 شجعتني (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ذكرت المواطنة "سماهر محمد الرويلي" أبرز التحديات التي واجهتها عندما اقتحمت مجال المقاولات الذي ظل لعقود حكرًا على الرجال.

وأكدت أن رؤية المملكة 2030 أتاحت الكثير من الفرص للمرأة، ولهذا تشجعت في العمل بقطاع المقاولات، مضيفة أنه يمكن للمرأة العمل في أي مجال ترى نفسها أنها ستنجح فيه، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأضافت أنها تعرضت للانتقادات لكونها اقتحمت مجال العمل في الإشراف على المقاولات، لافتة إلى أن شعرت بالخوف فيما يتعلق بالتعامل مع الجنس الآخر، خاصة وأن العمال من مختلف الجنسيات، لكن عندما بدأت بالعمل اختفى هذا الخوف، ووجدت الأمور أسهل بالنسبة لها.

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