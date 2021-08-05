شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تركيب 600 محطة رصد لمراقبة العواصف الرملية على الطرق السريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث بديع خياط، مدير إدارة المشاريع بالمركز الوطني للأرصاد، عن آلية تركيب محطة رصد عناصر الطقس الجوية على الطريق لمراقبة العواصف الرملية ومسببات حجب الرؤية في الطرق السريعة.

وقال "خياط" أنه سيتم تركيب 600 محطة وتكون شاملة جميع مناطق المملكة وسيتم تركيبها ضمن آلية وتنسيق مع وزارة النقل وتحديد الأولية للمواقع المتأثرة دائمًا وحركة مرورية شديدة فيها، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

أما عن آلية معرفية الدرجات والنتائج، أضاف: "المحطات منظومتها تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيق خاص بحيث أي تغييرات تحصل أمام قائد المركبة على مسافات لتحذير خفض سرعته أو تغيير الطريق".

وتابع: "سيتم التنسيق مع وزارة النقل لتحديد المواقع اللي يتم التركيب عليها ومسافات بين كل محطة وآخرى وبالنسبة لعملية تركيبها، وستشمل ظواهر أخرى مثل الظواهر التي تحجب الرؤية مثل الضباب والتي تستخدم آلية خاصة مثل الليزر".