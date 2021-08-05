شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الجمعة باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات من مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة".

وتمتد هذه الحالة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية.

في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.