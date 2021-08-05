شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: يجب أن تكون زيادة فواتير الكهرباء منطقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

طالب الأمير سطام بن خالد آل سعود شركة الكهرباء بضرورة توضيح أساب تبديل الفواتير الثابتة على المواطنين وأن تكون الزيادة منطقية.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "مسألة قيام شركة الكهرباء بتبديل الفواتير الثابتة على المواطنين تحتاج إلى توضيح أسباب هذا الأمروأن تكون الزيادة منطقية".

وأضاف: "إذا كان سحب المواطن كبير فكما تبحث شركة الكهرباء عن حقوقها يجب عليها أن تؤدي واجباتها على أكمل وجه في النهاية أنا مع ضمان الشركة حقها لكن ليس على حساب ظروف الناس".