السعودية: إصابات كورونا تتراجع عن 1000 حالة لأول مرة منذ أبريل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل أقل من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ 20 أبريل الماضي، بعد أن تم تطعيم 81ر28 مليون شخص، أكثر من ثمانية ملايين منهم حصلوا على جرعتين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 530981 حالة مؤكدة، بزيادة 986 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 1043حالة.

وتم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 512373 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8297 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10311 حالة، منها 1424 حالة حرجة.

وأعلنت السلطات السعودية، أمس، أن عدد المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح بلغ أكثر من 19 مليون شخص أي ما يُعادل 56% من السكان. وبلغ عدد من تلقوا جرعتين من اللقاح حوالي 8 ملايين شخص أي ما يعادل 25% من السكان.