بالصور.. رئيس ديوان المظالم يلتقي القضاة خريجي دبلوم القانون الإداري

الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم القضاة خريجي دبلوم القانون الإداري الخاص بقضاة الديوان، المنعقد في معهد الإدارة العامة لهذا العام 1442هـ، وذلك في ختام إتمامهم للبرنامج التدريبي.

وقدّم اليوسف التهنئة للقضاة خريجي دبلوم القانون، مؤكدًا دورهم المهم في تطوير العمل القضائي من خلال ما تلقوه واكتسبوه من معرفة علمية ونظرية من هذا البرنامج التدريبي، إضافة إلى حصيلتهم العلمية، مبينًا أن البرامج التدريبية ليست المنتهى في المعرفة القضائية، بل هي مفاتيح للوصول إلى منطوق الحكم القضائي السليم.

وحث الجميع على تقوى الله واستشعار عظيم ما ولاهم في الفصل بين أصحاب الحقوق، مما يستلزم أداء الأمانة بإخلاص وتفانٍ، واستجلاب الحقوق لأطراف الدعوى، وفق ما تقضي به الشريعة السمحة، وما يُقرّره النظام.

ونوه بالعناية التي يخصصها ديوان المظالم لتعزيز جوانب التدريب العلمي والعملي لجميع الكوادر القضائية، وتأهيلهم للممارسة العملية بأحدث الطرق والأساليب المُعينة لهم في أداء أعمالهم؛ لرفع مستوى الكفاءة في السلك القضائي.

وأشار رئيس ديوان المظالم إلى أن القاضي يحتاج إلى اطّلاع كامل ومستمر سواء في النوازل التي تحيط بقضاء ديوان المظالم، أو الكتب والبحوث النوعية المتخصصة في القانون والقضاء، إلى جانب اطّلاعه على السوابق القضائية أو المبادئ التي تصدر من المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى الإلمام الشامل بالمعارف المتجددة في مجال اختصاصه.

من جانبه ثمّن الشيخ محمد بن سالم العسافي -في كلمة نيابةً عن خريجي الدبلوم- الجهود المبذولة من ديوان المظالم في سبيل إكساب القضاة المعارف والعلوم الأساسية؛ تجويدًا لمسيرة العمل القضائي، واهتمامًا بكل ما يسهم في إيصال الحقوق لأصحابها بأمدٍ أقصر وجودةٍ أفضل، بعد ذلك سلّم شهادات التخرج للقضاة الحاصلين على دبلوم القانون الإداري وعددهم 21 قاضيٍّا إداريًّا.

يشار إلى أن دبلوم القانون الإداري موجه للملازمين القضائيين، يتناول 59 موضوعًا قانونيًا، وأنجز القضاة خلاله 357 ساعة تدريبية، اكتسبوا من خلالها معرفة تخصصية، تحقيقًا لمستهدفات ديوان المظالم في تعزيز كوادره، وصولًا لريادةٍ قضائية تسعى لرد الحقوق إلى أهلها.