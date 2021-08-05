الأرصاد: تركيب 600 محطة لرصد مسببات حجب الرؤية بالطرق السريعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مدير إدارة المشاريع بالمركز الوطني للأرصاد بديع خياط، أنه سيتم تركيب 600 محطة رصد عناصر الطقس الجوية لمراقبة العواصف الرملية ومسببات حجب الرؤية في الطرق السريعة.

وتابع، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن تركيب المحطات سيكون بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تطبيق خاص يحذر من أي تغييرات حال حدوث أي تغييرات أمام قائدي المركبات.

وفي شأن ذي صلة توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الثلاثاء (144۲۰/۱۲/۲۷ه -144۳/۱/۲ه الموافق 1-۲۰۲۱/۸/۱۰م).

وأشار المركز، في تقرير له، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية والتي قد تصحب بزخات من البرد وتیارات هابطة شديدة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 50 كم/س)، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار من يوم الجمعة إلى الثلاثاء.