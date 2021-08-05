اخبار السعوديه

استشاري أمراض معدية: التطعيم لا يمنع الإصابة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، إن التطعيم لا يمنع إصابة الشخص بفيروس دون أعراض أو بأعراض خفيفة، لكنه يكون مصدر خطر لنشر الفيروس ولذلك أخذ الاحتياطات يحمي المجتمع بشكل عام.

ونصح «الحديثي» خلال مداخلة لقناة «الإخبارية»، بعدم نزع الكمامة مع الاستمرار في أخذ جميع الاحتياطات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والتسوق وتعقيم الأيدي بشكل منتظم بالكحول والمعقم.

 وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 530981 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 512373 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى 8297 حالة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا