استشاري أمراض معدية: التطعيم لا يمنع الإصابة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، إن التطعيم لا يمنع إصابة الشخص بفيروس كورونا دون أعراض أو بأعراض خفيفة، لكنه يكون مصدر خطر لنشر الفيروس ولذلك أخذ الاحتياطات يحمي المجتمع بشكل عام.

ونصح «الحديثي» خلال مداخلة لقناة «الإخبارية»، بعدم نزع الكمامة مع الاستمرار في أخذ جميع الاحتياطات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والتسوق وتعقيم الأيدي بشكل منتظم بالكحول والمعقم.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 530981 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 512373 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى 8297 حالة.