استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الجمعة للثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الثلاثاء (144۲۰/۱۲/۲۷ه -144۳/۱/۲ه الموافق 1-۲۰۲۱/۸/۱۰م).

وأشار المركز في تقرير له، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار الرعدية والتي قد تصحب بزخات من البرد وتیارات هابطة شديدة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 50 كم/س)، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار من يوم الجمعة إلى الثلاثاء.

وأكد المركز أن الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ستؤدي لجريان سيول على مناطق: عسير (أبها، خمیس مشیط، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، الحرجة، سراة عبيدة، بيشة، البرك)، جازان (جازان، بيش، أبوعريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفاء العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق)، مكة المكرمة (الطائف، میسان، اضم، العرضيات)

كما يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار لتكون من خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة على مناطق مكة المكرمة (مكة المكرمة، الجموم، الكامل، الخرمة، رنية، تربة، ظلم، الليث، القنفذة)، نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة)، المدينة المنورة (المدينة المنورة، وادي الفرع، المهد، العيص، العلا).