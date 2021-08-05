10 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات عالميًّا وعربيًّا لعام 2021

الرياض - محمد عبدالله - واصلت الجامعات السعودية تحقيق مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م عالميًّا وعربيًّا ومحليًّا؛ حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الأول عربياً ومحلياً وضمن الترتيب 201 عالمياً، وجامعة الفيصل الأهلية الترتيب الثاني محلياً و(51) عربيًا وضمن 251 عالميًا، كما احتلت جامعة الملك سعود الترتيب الثامن عربيًا والثالث محليًا وضمن 401 عالميًّا.

واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الخامس عربياً والرابع محلياً وضمن 501 عالمياً وجامعة الملك خالد الترتيب 44 عربياً والخامس محلياً وضمن 501 عالمياً، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الترتيب الثالث عربياً وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية في الترتيب الرابع عربياً، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الترتيب السادس محلياً و61 عربياً وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية السابعة محلياً والترتيب 51 عربياً وضمن 801 عالمياً وجامعة الملك فيصل الثامنة محلياً والترتيب 35 عربياً وضمن 1000 جامعة عالمياً، فيما جاءت جامعة القصيم ضمن 1000 جامعة عالمياً وفي الترتيب التاسع محلياً وضمن 81 عربياً وجامعة أم القرى في الترتيب الرابع عشر عربياً والعاشر محلياً وضمن 1000 جامعة عالمياً، فيما حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الترتيب الثاني عشر عربياً وجامعة الأمير سلطان الأهلية الترتيب 47 عربياً وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن 81 عربياً.

يُذكر أن تصنيف «التايمز» يعتمد عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودخل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودخل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة.