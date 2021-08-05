التجارة تفعل 63% من مؤشرات الأداء لتحسين خدماتها

عملت وزارة التجارة على تفعـيل 63% من دليل مؤشـــرات الأداء المعتمد في الوزارة خلال 1441-1442 هـ، وذلك اسـتمرارا لمتابعة وتحسـين أداء الخدمات التي بدورها تعطي تصورا أشـمل لأصحاب القرار عــن أداء الوزارة بشكل كامل، والهدف الإستراتيجي من ذلك رفع مستوى جـودة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين وفـق معايير التميز المؤسسي.

وعملت أيضا علـــى إعداد 77 تقريرا دوريا، تشـمل التقارير الربيعية التي تتضمن تقرير نمو وشطب السجلات التجارية وأداء خدمات الـوزارة بشـكل ربعي، والتقارير الشـهرية التـي تتضمن تقرير أداء خدمات الوزارة بشكل شهري، والتقارير الأسبوعية التي تتضمن تقرير أداء خدمات الوزارة بشكل أسبوعي.

حوكمة السياسات والإجراءات

من إنجازات الوزارة خلال الفترة المذكورة العمـــل علـــى حوكمـــة إجـــراءات وسياســـة وتمثيـــل الـــوزارة فـــي لجـــان هيئـــة الخبراء، وحوكمة إجراءات عمل الاتصالات الإدارية، وكان الهدف من ذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعامليــن وفـق معايير التميز المؤسسـي.

تطوير وتفعيل 11 لوحة أداء

فعلت الوزارة 11 لوحة أداء، تتضمن لوحة أداء حقوق الموظفين، ولوحة أداء عمليات خدمات الوزارة، ولوحـــة أداء خدمـــة تراخيص المهن الاستشارية، ولوحة أداء خدمة شهادات المنشأ، ولوحة أداء خدمة الوكالات التجارية، ولوحة اللجان شبة القضائية، ومراكــز الاتصال (مســتهلك - شركات - مؤسسات)، كذلك عملت على لوحة أداء شكاوى قطاع الأعمال، ولوحـــة أداء وكلاء الســـيارات؛ وذلـــك لتسهيل عمليـــة التحليـل والمتابعة الدورية لهذه الخدمات، بالإضافة إلى لوحة أداء شكاوى قطاع الأعمال، ولوحـــة أداء وكلاء السيارات، وذلك لتسهيل عملية التحليل والمتابعة الدورية لهذه الخدمات، وكان الهدف من ذلك تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية الرقمية في الوزارة.

توثيق وتحديث وتصميم إجراءات العمل لخدمات الوزارة

شملت هذه العملية العمل على المرحلة الأولى من مشروع توثيق وتحديث الإجراءات، والانتهاء من تصميم إجراءات خدمات نظام الامتياز التجاري، والانتهاء من تصميم إجراءات خدمات نظام الشركات المهنية.

حوكمة وفحص الإطلاقات التقنية

طورت الوزارة المنهجية الخاصة بحوكمة وفحص الإطلاقات التقنية قبل إطلاقها، بما يتضمن تحسين المخرجات ورفع كفاءتها، وتقليل الأعطال التي ترد بعد إنجازها، وإشراك الأطراف المعنية كافة، لضمان تغطية متطلباتهم.

توثيق رحلة بلاغات المستهلك

من ضمن إنجازات «التجارة» توثيـــق رحلـــة بـــلاغ المســـتهلك كسلسلة منفعـــة كاملة، ابتداء من مرحلة استقبال البلاغ في مركز الاتصال أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ومـن ثـم مرحلـة اسـتقبال البـــلاغ وتعميده لدى المراقبين، وانتهاء بمرحلة معالجة البلاغ وإغلاقه.