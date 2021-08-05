شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيراً لقمة الرياض .. الجامعة العربية تؤكد علاقتها الاستراتيجية مع أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية حرصها على النهوض بمستوى التعاون العربي الأفريقي في جميع المجالات الفنية والعلمية والتكنولوجية في سياق آليات التعاون المشترك، بهدف تقوية وتعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية، وفي إطار التحضير للقمة العربية الأفريقية الخامسة التي تستضيفها الرياض.

وقال الأمين العام المساعد والمدير العام للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية السفير حسن رابحي خلال كلمته في ختام أعمال الدورة الثانية لتدريب أطباء من جنوب السودان اليوم: إن الصندوق تأسس كوسيلة لرفع القدرات العربية والأفريقية في ظل التحديات التي تفرضها التطورات والتحولات التي يشهدها العالم، لا سيما في مجال التكنولوجيات والمعرفة، وإيمانًا بأهمية التضامن والعمل العربي الأفريقي المشترك لإحراز مقتضيات التنمية المستدامة وتدعيم المؤسسات الوطنية والارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما تتطلع إليه الشعوب من آمال في التطور والتقدم.

وأضاف أن البرامج التدريبية التي يوفرها الصندوق متنوعة وتعكس احتياجات الدول المستفيدة في المجالات التي تتميز الدول العربية بخبرة فيها، وهي النقل، والاتصالات، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والزراعة، ومكافحة التصحر، وحماية البيئة، وإدارة المياه والري والثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى تبادل الخبرات ونقلها في قطاعات الطاقة، والثقافة، والتعليم، والصناعة، والجمارك، والتسيير الإداري، وإنشاء المؤسسات الصغيرة.

وأكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية بجوبا السفير خالد عبد الغفار من جانبه على الطابع الإستراتيجي للعلاقات العربية الأفريقية، وثقته في مستقبلها الواعد لما تتوفر عليه من إرادة صادقة وقدرات بشرية وإمكانيات مادية معتبرة.