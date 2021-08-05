جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الثانية للقبول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك فيصل عن نتائج الدفعة الثانية للطلبة المقبولين والمقبولات في العام الجامعي 1442-1443هـ.

ودعت الجامعة الطلاب المقبولين إلى الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة، والاستعلام عن نتائج القبول وكذلك الاطلاع على التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة.

خطة جامعة الملك فيصل

وكانت جامعة الملك فيصل أكملت خطّتها لعودة الدراسة الحضورية للعام الجامعي 1442 – 1443هـ في مبانيها ومرافقها، وفق الإجراءات الوقائية، وبما يوفّر بيئة تعليمية وبحثية صحية وآمنة لطلبة ومنسوبي الجامعة، إلى جانب متابعة النسبة الإحصائية لتحصين الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية.

الدليل الإرشادي لإجراءات العودة الدراسية

واعتمدت اللجنة العليا المعنيّة بخطط العودة الحضورية الآمنة، الدليل الإرشادي لإجراءات العودة الدراسية للعام الجامعي، الذي يتضمّن الإجراءات الإرشادية للطلبة والهيئة التدريسية والإدارية، ولجان ومنسقي تطبيق الإجراءات الاحترازية في الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن الجامعة أكملت خطتها الشاملة لعودة الدراسة الحضورية الآمنة لكل المراحل الأكاديمية في مبانيها، مؤكدًا أن الجامعة سوف توظّف جميع إمكاناتها وخياراتها التعليمية المتاحة بما يحقق سلامة طلبتها ومنسوبيها، وبما يحقق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، حاثًّا غير المحصنين للمبادرة بأخذ جرعتي اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم ومجتمعهم، وللتمكّن من دخول الجامعة، وعودة الحياة الطبيعية لبيئة التعليم والعمل في الجامعة.

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