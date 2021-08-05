جامعة الملك عبدالعزيز تصدر تقويم الترم الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل جدول التقويم الأكاديمي للفصل الجامعي الأول من العام الجديد الذي سوف يبدأ يوم 29/8/2021.

تقويم جامعة الملك عبدالعزيز

واستبق التقويم بداية العام الدراسي ببعض الإجراءات من بينها استكمال التسجيل النهائي للشؤون التعليمية والمرشدين الأكاديميين في الكليات وذلك يوم 22 الجاري فيما حددت الجامعة يوم الاثنين 23/8/2021 موعدًا لاستكمال رؤساء الأقسام تسكين الشعب بمدرسيها. ويمكن الاطلاع على التقويم كاملًا عبر هذا الرابط .

نتائج القبول في برامج الدبلومات

والمعروف أنه فيما يخص القبول على برامج الدبلومات الانتظام والتعليم عن بعد، حددت عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح بوابة القبول يوم الأحد بتاريخ 29 / 12 / 1442هـ وينتهي استقبال طلبات القبول في الدبلومات يوم السبت بتاريخ 6 / 1 / 1443هـ الموافق 14 / 8 / 2021م على أن يتم إعلان نتائج القبول يوم الأحد 7 / 1 / 1443هـ الموافق 15 / 8 / 2021م، وتشمل دبلومات الانتظام (كلية الدراسات التطبيقية، كلية السياحة، دبلوم علوم الأرصاد)، فيما تشمل دبلومات التعليم عن بعد (الإدارة العامة، البنوك والتأمين، تسويق المبيعات الاحترافي، التأمين).

ترتيب جامعة المؤسس عالميًا

يذكر أن الجامعات السعودية حققت مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م عالميًا وعربيًا ومحليًا، حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الأول عربيًا ومحليًا وضمن الترتيب 201 عالميًا، وجامعة الفيصل الأهلية في الترتيب الثاني محليًا و (51) عربيًا وضمن 251 عالميًا، كما احتلت جامعة الملك سعود الترتيب الثامن عربيًا والثالث محليًا وضمن 401 عالميًا.

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