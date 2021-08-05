إهمال وألعاب متهالكة وخطيرة في منتزه الملك سلمان بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أبدى عدد من رواد متنزه الملك سلمان بمحافظة حفر الباطن استياءهم بسبب إهمال المنتزه الذي يقع على مدخل المحافظة من جهة طريق دولة الكويت، وعدم وجود صيانة دورية للمنتزه وتهالك ألعاب الأطفال.

تهالك الألعاب:

ورصدت “متابعات الخليج 365” مساحات كبيرة من المتنزه دون مسطحات خضراء، إضافة لتهالك ألعاب الأطفال وعدم وجود صيانة دورية لمرافق المنتزه، فيما أكد متابعات الخليج 365 أحمد العنزي أن الإهمال وغياب الصيانة الدورية لمنتزه الملك سلمان وراء ضعف إقبال الزوار للمنتزه على الرغم من أنه يعد أحد أكبر المتنزهات في حفر الباطن وتم اختياره عدة مرات ليكون مَقَرًّا لعدد من الفعاليات والمناسبات الرسمية.

خطر على الأطفال:

وقالت سلمى الشمري إنها اعتادت هي وأطفالها القدوم إلى المنتزه كونه قريباً من منزلها ولكن بعد جائحة كورونا تغير حال المتنزه لعدم الاهتمام به حيث إن ألعاب الأطفال باتت تشكل خطراً عليهم لتهالكها، متابعة: “كلنا أمل من المسؤولين في أمانة حفر الباطن الالتفاف للمنتزه وإعادته كما كان سابقاً”.

أما سعود العتيبي فأكد أن منتزه الملك سلمان يعتبر واجهة حفر الباطن كونه يقع على مدخل المحافظة جهة طريق دولة الكويت فيفترض الاهتمام به جيداً ليعطي انطباعاً جميلاً لدى زوار المحافظة.

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