أرباح البنك الأهلي السعودي 2.1 مليار ريال في النصف الأول من 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصلت أرباح البنك الأهلي السعودي إلى مليارَي ريال و117 مليون ريال في النصف الأول من 2021 محققًا زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وصلت أرباح البنك الأهلي السعودي إلى مليارَي ريال و117 مليون ريال في النصف الأول من 2021 محققًا زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مقارنة أرباح البنك الأهلي السعودي

وبحسب بيان البنك على موقع السوق المالية – تداول – فقد ارتفعت أرباح البنك الأهلي في الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.4 % تقريبًا حيث بلغ صافي الأرباح في الربع الثاني من 2021 حوالي 2,088 مليار ريال لكن بالمقارنة مع الربع الماضي فقد انخفضت الأرباح بنسبة 37 %.

وبلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري 6,698 مليار ريال مقارنة مع 4,704 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة زيادة 42 % كما تشير الأرقام إلى حدوث زيادة في هذا البند مقارنة بالربع السابق بنسبة تصل إلى 36.6 %.

تفاصيل أرباح البنك

وبحسب موقع تداول فقد جاءت النتائج المالية للبنك خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 كما يلي:



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