محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 775251 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753006 حالات شفاء بعد تسجيل 331 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10100 حالة. الأردن تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-05 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 775251 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753006 حالات شفاء بعد تسجيل 331 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10100 حالة. 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 05:59 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 775251 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753006 حالات شفاء بعد تسجيل 331 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10100 حالة. ، الأردن تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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