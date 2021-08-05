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أدّى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، اليوم (الخميس)، وذلك بعد يومين من حصوله على الموافقة الرسمية من المرشد الإيراني علي خامنئي على تولي المنصب في أعقاب فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي.
وقال رئيسي في كلمته أمام مجلس الشورى: "سنسير على المبادئ التي أرساها الخميني قبل 40 عاماً"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "سأعمل على الامتناع عن أي ديكتاتورية".
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 06:23 PM
تعهد بالابتعاد عن أي ديكتاتوريةبعد موافقة "خامنئي" على توليه المنصب.."رئيسي" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران
أدّى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، اليوم (الخميس)، وذلك بعد يومين من حصوله على الموافقة الرسمية من المرشد الإيراني علي خامنئي على تولي المنصب في أعقاب فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي.
وقال رئيسي في كلمته أمام مجلس الشورى: "سنسير على المبادئ التي أرساها الخميني قبل 40 عاماً"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "سأعمل على الامتناع عن أي ديكتاتورية".
، بعد موافقة "خامنئي" على توليه المنصب.."رئيسي" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران ،
المصدر : الخليج 365
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