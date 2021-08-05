، بعد موافقة "خامنئي" على توليه المنصب.."رئيسي" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعهد بالابتعاد عن أي ديكتاتورية

أدّى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، اليوم (الخميس)، وذلك بعد يومين من حصوله على الموافقة الرسمية من المرشد الإيراني علي خامنئي على تولي المنصب في أعقاب فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي.

وقال رئيسي في كلمته أمام مجلس الشورى: "سنسير على المبادئ التي أرساها الخميني قبل 40 عاماً"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "سأعمل على الامتناع عن أي ديكتاتورية".