شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تغلق 36 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

نفذت أمانة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية يوم أمس 4141 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق (36) منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت (49) مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.