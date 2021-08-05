شكرا لمتابعة خبر عن تحديث اشتراطات سفر المواطنين إلى أوكرانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت سفارة المملكة في أوكرانيا المواطنين بإجراءات السفر إلى أوكرانيا التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس.

وشددت على من تزيد أعمارهم عن 18 عـاما وكان محصن بجرعة واحدة عليه بتقديم ما يثبت أخذه للقاح مع شهادة فحص PCR وتأمين طبي.

ودعت المحصن بجرعتين عليه إلى تقديم ما يثبت أخذه للقاح بالإضافة إلى تأمين طبي، بينما دعت الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح إلى تقديم شهادة فحص PCR، بالإضافة إلى تأمين طبي، وتحميل تطبيق VDOMA من أجل تجنب العزل لمدة 10 أيام بشرط أن يكون تاريخ فحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول.