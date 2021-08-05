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الطيار عبدالله بن صالح يوضح حالة عجلات الطائرة في لحظة الهبوط (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح عن لحظة هبوط الطائرات وطرح تساؤلية ما إذا كانت العجلات في ذلك الوقت تدور أم تكون ثابتة.

وقال "الكابتن عبدالله": "بالتأكيد تكون ثابتة لعجلات لها سرعة محدده لايسمح ان يتجاوزها الطيار وإلا سوف يلحقها الضرر نتيجة الاحتكاك في منطقة الهبوط على المدرج تتكون طبقة من المطاط".

وأضاف: "صيانة المطارات يقومون بكشطها بإستمرار خشية الانزلاق لاقدر الله في الاجواء الممطرة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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