شكرا لمتابعة خبر عن الطيار عبدالله بن صالح يوضح حالة عجلات الطائرة في لحظة الهبوط (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح عن لحظة هبوط الطائرات وطرح تساؤلية ما إذا كانت العجلات في ذلك الوقت تدور أم تكون ثابتة.

وقال "الكابتن عبدالله": "بالتأكيد تكون ثابتة لعجلات لها سرعة محدده لايسمح ان يتجاوزها الطيار وإلا سوف يلحقها الضرر نتيجة الاحتكاك في منطقة الهبوط على المدرج تتكون طبقة من المطاط".

وأضاف: "صيانة المطارات يقومون بكشطها بإستمرار خشية الانزلاق لاقدر الله في الاجواء الممطرة".