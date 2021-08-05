أمانة جدة تغلق 36 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة محافظة جدة 36 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 49 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدةً مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وتواصل أمانة محافظة جدة تنفيذ اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" كمحصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافٍ لدخول مباني الأمانة والبلديات والمراكز التجارية والمولات ومحال تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي وكافة الأنشطة التجارية وفق آلية تنظيمية تتضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.