طقس الجمعة.. الأرصاد تتوقع هطول أمطار على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الجمعة، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية.

ووفق التقرير تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساء الى جنوبية غربية 12-32كم/ساعة. جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط، وحالته متوسط الموج تصل الى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً.

وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.