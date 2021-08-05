تنويه من سفارة السعودية بأوكرانيا بشأن إجراءات السفر

الرياض - محمد عبدالله - نوهت السفارة السعودية بأوكرانيا بضرورة بإجراءات السفر إلى هناك والتزام السياح بالإشراطات المطلوبة بدءًا من اليوم.

وقالت السفارة - عبر تويتر - وفقا لإجراءات السفر إلى أوكرانيا تود السفارة إحاطة المواطنين بشأن اشتراطات السفر، بأنه اعتبارًا من تاريخ 5 أغسطس يجب على جميع السياح الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا الالتزام بالتالي:

المحصن بجرعة واحدة: يقدم ما يثبت أخذه للقاح مع شهادة فحص PCR وتأمين طبي.

- المحصن بجرعتين: يقدم ما يثبت أخذه للقاح بالإضافة إلى تأمين.

ــ الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح عليهم تقديم شهادة فحص PCR، بالإضافة إلى تأمين طبي، وتحميل تطبيق VDOMA من أجل تجنب العزل لمدة IO أيام بشرط أن يكون تاريخ فحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول.